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苗栗苑裡獨居翁猝死 忠犬伴屍守護

最新更新：2020/01/02 21:20

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣苑裡鎮一名老翁獨居家中，鄰居上門找人僅聽見屋內陣陣狗吠聲，擔心發生意外，報警破門查看，發現老翁氣絕多時，身旁一隻黑色忠犬堅守不讓他人靠近，展現護主之情。

苗栗縣通霄警分局今天表示，山腳派出所上月31日下午接獲苑裡鎮南勢里長通報，轄內一名年近70歲的張姓獨居老翁獨自在家，鄰居敲門始終未回應，只聽見屋內傳出陣陣狗吠聲，因氣溫驟降，擔心發生意外，請求警方協助。

警方獲報後，趕赴現場破門進入，發現張姓老翁蜷縮趴臥猝死在床上，經檢視現場跡證，初步研判可能已往生逾12小時，房內還有他生前飼養的5隻家犬，其中一隻黑狗伴隨在老翁身旁。

黑色忠犬堅守主人身旁，並作勢攻擊阻止旁人靠近，護主之情令員警感慨，當下為保護死者遺體，先聯繫苗栗縣動物保護防疫所人員到場將犬隻帶離，並聯絡老翁遠房親屬允諾協助辦理喪葬事宜，盼讓往生者安息、一路好走。

通霄分局分局長林振明表示，台灣邁入高齡社會，獨居老人照護需求有明顯增加趨勢，警方利用家戶訪查勤務，實施關懷訪視獨居老人服務，也呼籲民眾，若家人有獨居年長者，應多予關心、陪伴，防止類似憾事發生。（編輯：謝雅竹）1090102

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