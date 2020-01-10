前立委張俊宏假釋出獄 林益世假釋遭駁回

（中央社記者劉世怡台北10日電）前立委張俊宏因案在台北監獄服刑，上週五獲准假釋，今天出獄；前立委林益世日前申請假釋，今天則被駁回，將在獄中過年。

張俊宏涉嫌與前女友林慧珍等人以購買房地、投資銀行等方式掏空全民電通資產。法院判決應執行3年8月徒刑確定，但張俊宏逃亡超過9個月遭通緝，民國104年1月才投案入監，105年12月獲准假釋。

張俊宏另被控在全民電通董事長任內投資怡鴻等公司，造成全民電通損失，最高法院106年3月以違反證券交易法等罪判處2年徒刑定讞。

檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定張俊宏連同前案，共應執行5年7月徒刑，但張俊宏未到案執行，一度遭通緝。

張俊宏直到去年5月3日在前民主進步黨主席許信良等人陪同下聲稱到總統府投案，但總統府沒人接見，張俊宏之後身體不適，由救護車送到振興醫院救護，在住院一週後出院，並解送到台北地檢署歸案，發監台北監獄。

此外，林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞到台北監獄服刑，去年9月移監八德外役監，日前申請假釋，但被矯正署駁回，將在獄中過年。（編輯：張銘坤）1090110