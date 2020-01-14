收70萬元稱可代為行賄 中市警官涉貪污罪起訴

（中央社記者蘇木春台中14日電）曾擔任台中市警察局警務員職務的男子白喬維，涉嫌收受砂石業者新台幣70萬元賄款，謊稱可協助行賄掩飾罪行，調查局獲報後循線偵辦，檢方今天依貪污治罪條例罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，42歲男子白喬維自民國102年至108年7月，曾擔任台中市警察局刑事警察大隊偵八隊分隊長、市警局犯罪預防科警務員、台中第四警分局秘書室警務員等職務。

陳姓砂石業者107年11月16日，因涉嫌在台中市和平區達觀段大安溪河床盜採砂石，被台中市刑大偵八隊查獲帶回警局偵辦，而不願製作筆錄。

陳姓業者的兒子委由砂石同業宋男前往警局探視父親，宋男找上白喬維聯繫協調，到警局勸說陳男配合辦案，陳男當天獲檢察官交保，陳男為感謝白喬維的協助，而贈送茶葉。

陳男同年月19日，又被查獲在大安溪河床現場勘查與測量，擔憂犯罪事態更為嚴重，陳男透過宋男聯繫上白喬維，希望能協助打點，讓案件不再擴大追查、盡速發還機具。

白喬維得知後詐稱「我有辦法」，並要求對方先交付前金60萬元，並稱自己拿取其中10萬元，其餘50萬元用以打點偵查隊長與隊員，宋男轉知陳男後，陳男信以為真提領70萬元現金，在宋男陪同下將現金與價值4萬元的茶葉交給白喬維。

白喬維明知無意代為向偵辦人員行賄，仍向陳男承諾「好，會盡力幫忙」、「沒有問題，我會處理」、「不要煩惱」等語並收下現金，白喬維收受現金後，將金錢用於投資期貨與房屋修繕。

陳男同年12月間，又因盜採砂石案件遭台中地檢署執行搜索，陳男當日被檢方聲押獲准才得知受騙。法務部調查局台中市調查處獲報追查，去年10月前往白喬維的住處搜索，並將他帶回偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、手機通聯、銀行交易紀錄等證據，今天依違反貪污治罪條例罪嫌將白男起訴。（編輯：方沛清）1090114