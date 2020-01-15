海風增強吹入 高雄楠梓倉庫火警空污減緩

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高市楠梓區一處工廠倉庫今天清晨發生大火造成嚴重空污，至中午因海風增強吹入陸地而逐步減緩。環保局提醒緩和並不代表完全結束，民眾如仍聞到異味，建議先減少戶外活動。

環保局環境稽查科表示，今晨6時5分楠梓區東昌街48號倉庫火警，8時13分回報火勢撲滅。火警產生的大量濃煙及異味加上微弱北風往市區飄散，加上午前風速弱，空氣擴散條件相對差，大火異味不易消散。

造成空氣品質指標AQI值一度顯示對所有族群不健康的紅色警戒測站包括復興、前鎮等；而楠梓、左營、前金、林園等測站顯示為橘色警示（AQI值101-150）。

依環境稽查科監測，污染狀況在上午9時至10時達最高峰。隨中午地表溫度升高，海風增強吹入陸地，PM2.5及因火災上升的污染物數值逐步降低，達「AQI黃色-普通」等級的空氣品質。

這家紡織廠鐵皮倉庫火警，火勢蔓延波及連棟的影印機公司、麵包廠及食品廠，庫房耐不住高溫塌陷，占地約360坪的廠房頓成一片廢墟。高雄市消防局獲報派遣第四大隊包括右昌、橋頭、楠梓等分隊，出動30車、84人馳援搶救，得知廠內無人受，佈線水線控制火勢。火警原因正由火災調查科人員釐清。（編輯：孫承武）1090115