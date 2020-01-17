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基隆關要求限期辦理退運 大創興訟抗罰勝訴

最新更新：2020/01/17 17:30

（中央社記者劉世怡台北17日電）台灣大創百貨因故遭撤銷輸入許可證，財政部關務署基隆關發函要求大創限期辦理退運，還開罰逾9353萬元。大創興訟抗罰，法院認定，基隆關要求限期辦理退運已違法，判大創勝訴。

台灣大創百貨於民國104年起至隔年5月間，持經濟部國際貿易局核發的輸入許可證，向財政部關務署基隆關報運進口貨物56批，但國貿局認為大創詐欺而全數撤銷輸入許可證，並發函通知財政部關務署。

基隆關後來於107年6月4日發函要求大創限期辦理退運，但大創逾期未辦理，基隆關依關稅法開罰大創繳交貨價新台幣9353萬2535元。大創不服並陸續提出復查、訴願均遭駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

法院調查，這些貨物是從104年12月至105年5月間，經大創向基隆關申報進口，早已放行超過1年；基隆關對放行已逾1年的貨物，要求大創限期辦理退運，不符於107年5月9日施行、同年月11日生效的現行關稅法第96條第4項規定（須一年內為之），已屬違法，因此認定大創訴請撤銷原處分為有理由，判大創勝訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090117

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