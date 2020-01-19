疑酒駕自撞平交道護欄 男子依法送辦

桃園市警局龜山分局表示，30歲石姓男子18日晚間開車行經建國東路平交道時，疑因不勝酒力，衝撞平交道水泥護欄，男駕駛卻躺在座位上呼呼大睡，民眾趕緊報警處理，警方訊後依公共危險罪將他移送桃園地檢署偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市警局龜山分局今天表示，30歲石姓男子昨晚開車從龜山區返回大溪區住家，疑因酒駕自撞平交道水泥護欄，警方到場實施酒測發現數值已超標，將他依涉犯公共危險罪送辦。

龜山分局大林派出所所長盧長賢表示，昨晚7時30分許，30歲石姓男子駕車行經建國東路平交道時，疑因不勝酒力，衝撞平交道水泥護欄，路過民眾紛紛上前猛敲車窗，但男駕駛卻躺在座位上呼呼大睡，任憑民眾車外大聲呼喚也叫不醒，只好趕緊報警處理。

盧長賢表示，員警到場後，在現場民眾協助下將男子帶下車，並將轎車推離鐵軌，以免影響火車通行，雖然石男酒醒後否認酒駕，但酒測值已經超標，且酒後肇事，警方訊後依公共危險罪將他移送桃園地檢署偵辦。

盧長賢指出，目前正值許多公司行號尾牙餐敘的期間，民眾需謹記酒後不開車、開車不喝酒。喝酒後不妨找代駕或搭乘計程車返家，以免釀生危險，危害自己的生命也讓別人受災。（編輯：方沛清）1090119