台東檢警大數據追查毒梟 緝捕過程宛如電影情節

（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東大武海灘去年9月發現海洛因磚散落，檢警利用大數據進而查獲國內陸地上最大數量海洛因，毒梟誤以為遭黑吃黑而擄人，宛如電影情節，警方今天宣布破獲此跨國運毒集團。

台東縣警察局大武分局去年9月20日中午接到民眾報案，指在大武海灘礫石堆發現不明包裝物，上面赫然寫著「雙獅牌海洛因磚」。員警趕來確認是毒品，與海巡人員搜尋，在岸邊、礫石灘總共撿到32塊，隔天又於南田及屏東滿洲海域撿到12塊，經過監器及大數據分析，鎖定車輛追查。

台東地方檢察署檢察官許萃華指揮偵辦，去年9月27日前往屏東內埔地區的套房宿舍內搜索，發現販毒走私集團的藏毒倉庫，當場查獲正準備取貨的鍾姓、李姓嫌犯及海洛因磚92塊（40餘公斤）及安非他命25袋（26餘公斤），第二天再前往李嫌住處起獲海洛因磚60塊（20餘公斤），鍾、李2嫌隨即遭羈押。

檢警持續向上查緝，結合警政大數據資料庫，跨境整合過濾上萬筆資訊後，查出中南部最大運毒集團，帶頭林姓大毒梟利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境（金三角）毒品，再指派小型舢舨前往接駁後，在屏東小琉球搶灘上岸。

搶灘過程因風浪過大不慎失手，在小琉球外海掉落部分毒品，期間林姓毒梟單線聯絡，居中遙控，將毒品搶灘上小琉球後，再輾轉移至內埔的倉庫。

檢警掌握線索兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地將林姓毒梟及同夥共7人查緝到案，成功瓦解此集團，並跨國追查，透過刑事警察局國際刑警科協請泰國警方攔截潛逃出境的台灣籍謝姓毒品貨主，並由專案小組幹員押解回台，訊後皆由台東地方法院裁定羈押禁見。

警方偵辦期間，潛逃出境的謝姓嫌犯誤以為運毒成功，返回緬甸覆命，但緬甸總部多日未連繫上鍾嫌，誤以為遭黑吃黑，於是派人至謝嫌住處將其擄走，軟禁山區2個月。謝嫌趁隙脫逃，逃至泰國後被駐外聯絡官協調緝獲返台，過程有如電影情節。

台東縣警察局表示，此案查獲的毒品數量龐大，為全台陸地上查獲最大數量的海洛因案，市值逾新台幣10億元，若流入市面，將可供250餘萬人次吸食（以每人每次0.1公克計算），影響國人身心健康甚鉅。警方將持續加強「邊境緝毒」，打擊毒品犯罪。（編輯：戴光育）1090121

台東檢警持續查緝不懈，並結合警政大數據資料庫，跨境整合過濾上萬筆資訊後，終於查出中南部最大運毒集團，21日舉行記者會說明破案過程，強調將持續加強「邊境緝毒」，打擊毒品犯罪。中央社記者盧太城攝 109年1月21日