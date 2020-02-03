台鐵烏日站乘客爬區間車頂 觸高壓電線受傷送醫

一名男子3日從台鐵彰化站搭乘區間車到烏日站下車後，攀爬區間車列車，觸碰高壓電線路後遭電擊受傷，台中市消防局獲報到場將男子送醫救治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 109年2月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台鐵烏日站今天下午傳出有民眾攀爬區間車列車，觸碰高壓電線路後遭電擊受傷，台中市消防局獲報到場搶救，幸男子送醫時意識清楚，詳細動機與列車影響仍在調查中。

台中市消防局今天下午1時18分接獲民眾報案指出，台鐵烏日站有民眾因電擊案受傷需要救護，派遣救護車與救護人員到場。

警消人員到場時，發現男子因攀爬列車，到車頂觸碰高壓電線路後受傷，男子送醫時意識清楚，被送往中山醫學大學附設醫院救治。

台鐵表示，男子搭乘區間車自彰化站北上到烏日站下車，並攀爬到車頂碰觸高壓電線路後，因電擊摔落，案件造成列車受損，目前台中到新烏日站間西線封閉，影響仍在估計中。（編輯：洪學廣）1090203