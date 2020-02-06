虛擬貨幣買家遭搶1500萬 警循線逮9嫌

（中央社記者楊思瑞台南6日電）去年11月28日一名虛擬貨幣買家在高鐵台南站，遭相約交易的賣家搶走新台幣1500萬元現金案，台南市警方今天下午宣布逮捕9名嫌疑人並起獲部分贓款，詳細案情正進一步釐清中。

台南市政府警察局歸仁分局表示，被害人葉姓男子透過通訊軟體與一名不熟識的虛擬貨幣賣家商議，以新台幣30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，並談妥以1500餘萬元購買泰達幣50萬顆，約定高鐵台南站前見面現金交易。

警方說，葉姓男子與妻子帶裝有現金的行李箱及背包抵達高鐵台南站前，與乘坐黑色賓士自小客車到場的賣家面談。過程中由車上副駕駛座男子下車面談，並以清點現金為由，要求葉姓男子上車。

警方表示，葉姓男子上車後驚覺對方想強搶現金，為防護財物，拉開車門準備逃離，但對方加速駛離逃逸，還把葉姓男子推出車外，導致葉姓男子身體多處擦、挫傷。

警方說，經2個多月偵辦，陸續查緝8名涉案嫌疑人到案。辦案人員循線查知，在逃主嫌謝姓男子與親友出遊，昨天動員到新北市三峽區查緝。謝姓男子遭圍捕時不甘就範，企圖開車衝撞警方；辦案人員立即還擊，擊破車輪，謝姓男子才投降。

警方表示，偵辦過程中陸續查扣3輛賓士自小客車，及作案用行動電話等，追回贓款613萬4600元。全案經調查後移送台灣台南地方檢察署偵辦，謝姓男子已被台灣台南地方法院裁定羈押禁見。（編輯：李明宗）1090206