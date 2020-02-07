武漢包機爭議 徐正文遭告違反滲透法

（中央社記者蕭博文台北7日電）首批武漢返台包機爆發爭議，「台灣國辦公室」質疑湖北台灣同胞返台救援會長徐正文是否接受中國當局金錢委託，意圖影響台灣國家安全，今天赴北檢告發徐正文涉違「反滲透法」。

滯留中國武漢的台商首批247人包機3日抵台，但有多名搭機者非國人，引發爭議。

「台灣國辦公室」主任陳峻涵今天下午現身台北地檢署表示，包機抵台後無端多出3名不在原本確認名單中的乘客，甚至包含一名武漢肺炎確診病例，中方此舉形同公然偷渡，使全機乘客暴露在高危險的感染環境。

陳峻涵表示，乘客名單中還有多名不在原本名單中的陸配，居中協調的徐正文竟辯稱不知情，而抽換名單導致急需醫療援助的老弱婦孺無法優先登機，中方的作為更像發動病毒的恐怖攻擊，嚴重危害國家安全。

陳峻涵指出，徐正文究竟扮演什麼角色，亟待檢方釐清，而陸委會主委陳明通自承事前已看過遭抽換的名單，因此籲請檢察官一併傳喚陳明通，以釋眾疑。

陳峻涵質疑，徐正文與搭包機返台的陸配有無不法利益交換，是否逕自撤換陸委會原本的名單，甚至質疑徐正文是否接受中國當局金錢委託，意圖影響台灣國家安全，籲請地檢署立刻傳喚徐正文到案，以安民心。（編輯：李錫璋）1090207