高市街頭暴力頻傳 警察局長：依法究辦

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高市近一週來街頭暴力事件頻傳，民眾批評治安敗壞。警察局長李永癸今天表示，街頭暴力是目前的工作重點，對於近來4起暴力將依新修訂的刑法第150條究辦，絕不寬貸。

李永癸是在市政會議後於鳳山行政中心接受媒體聯訪針對近來接連的暴力事件影響治安做上述的回應。

高市近日街頭暴力頻傳，6日深夜邵姓男子涉嫌與詹姓等4名男子在高雄鳳山與王男談判，一言不合引發衝突後企圖強押王男塞後車廂，經路人呼救才脫困；三民區鼎力路今天凌晨兩派人馬當街上演全武行，其中一方人馬分持刀棍當街砸車，造成2人受傷，警方連夜帶回15人偵辦釐清案情。

李永癸指出，街頭暴力是警方目前的工作重點；有關2月6日、7日、9日及今天清晨共4件暴力事件，起因於債務糾紛、兩件行車糾紛、另一件是互看不順眼，警方馬上出動快打警力並將人員帶回。

他指出，依照新修訂刑法第150條，暴力脅迫聚眾3人以上，比過去引用社會秩序維護法的罰則提高很多，首謀者有期徒刑6個月以上，3年刑期以下，罰則很重；至於在旁助勢者也有刑責。

李永癸指出，新修訂的刑法對嚇阻暴力事件有很大的幫助。目前高雄市依照新修訂刑法第150條移送12件。他呼籲民眾如有任何小糾紛盼理性協調和解不要使用暴力，一旦違法使用暴力，警方一定不姑息不寬貸，依法究辦。

他指出，108年各類刑案和107年比較，降低2個百分點；108年暴力犯罪和107年相比較下降15個百分點。今年至2月9日暴力犯罪發生5件，較去年同期14件下降很多，顯見高雄市各類刑案及暴力犯罪數均穩定降低中，所以整體治安是平穩的。（編輯：謝雅竹）1090211