殺害珠寶商搶天珠 中檢強盜殺人罪起訴7人

（中央社記者蘇木春台中12日電）珠寶商黃焌柚不滿張姓友人追討出借的天珠，且欲搶走張男隨身攜帶的天珠販賣牟利，去年11月間涉嫌指使李政達等人強盜殺害張男，檢方偵辦後今天依強盜殺人罪嫌將黃焌柚等7人起訴。

台中地檢署起訴書指出，從事珠寶商的40歲男子黃焌柚，因買賣天珠與同為珠寶商的張姓男子結識而成為好友，張男甚至數年前出借價值不菲的天珠「天地眼中眼」供黃焌柚配戴，黃焌柚因前往中國大陸地區經營生意失利，便將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬餘元（折合新台幣約163萬餘元）。

黃焌柚返台後，張男在108年4月間，向黃焌柚追討「天地眼中眼」未果，並得知黃焌柚已將天珠出售而怒不可抑，常逢人訴說此事，並在臉書（Facebook）刊登文章，表明自己才是「天地眼中眼」的所有人，引起黃焌柚不悅。

黃焌柚返台後經營吸金事業不順（違反銀行法部分，經新北地檢署另案起訴），因而積欠不少債務，黃焌柚得知25歲友人李政達積欠不少債務、急需款項，便邀約對方再找3名同夥，綁走張男殺害埋屍，再將張男習慣攜帶在身上的天珠販售。

李政達透過18歲的邱聖華募集同夥，邱聖華由手機通訊軟體找來18歲李之楷、19歲洪郁翔、19歲黃昱瑋等人，告知強盜殺人計畫，並約定每人可得3萬元的報酬；李政達與李之楷、洪郁翔、黃昱瑋等人，在108年11月間，曾多次埋伏在張男住處附近伺機犯案，但都未果。

同年月25日上午11時，李政達向張男以購買天珠為由，將對方約至台中市北屯區一家茶館後方停車場準備犯案，洪郁翔與黃昱瑋因故未到場，李之楷便另找19歲蔡信佑加入計畫，由李政達開車載李之楷與蔡信佑到達約定地點。

張男現身後，李政達等3人下車，由李政達拿出預藏的折疊刀，對張男頭頸部刺32刀，使張男血流不支倒地，李政達便命令其他2人將張男拖上車後開車逃逸，並在張男身上取出14顆天珠，但李政達等人犯案過程，被多名路人發現報案。

警方獲報以車牌找人，循線追緝到台中市霧峰山區，李政達駕駛的轎車自撞，車上3人下車逃逸，警方展開追捕將李政達等3人逮捕，並將張男送往醫院救治，但張男因出血性休克傷重不治。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面、遺體相驗報告等證據，今天依強盜殺人罪嫌將黃焌柚等7人起訴。（編輯：謝雅竹）1090212