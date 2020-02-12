移民署把關國境人流防疫 徐國勇將助爭取加班費

（中央社記者黃麗芸台北12日電）政府面對武漢肺炎疫情積極防疫，移民署也積極負責規劃、執行各項人流控管，內政部長徐國勇今天前往慰勤和頒發加菜金，期勉做好台灣國境人流管理把關，也將協助爭取加班費。

移民署今天發布新聞稿表示，面對武漢肺炎疫情，政府全面動起來，幕後負責規劃、執行各項人流控管的移民署，自過年期間迄今幾乎都沒休息，徐國勇今天上午也到移民署慰勤和頒發加菜金，以感謝相關同仁的辛勞。

徐國勇表示，防疫工作是目前政府的重點工作，總統蔡英文日前在國安會議指示「防疫視同作戰」，並要落實入出境的人流管理。認為移民署在整體防疫團隊中扮演相當重要角色，因其努力及付出，為台灣國境人流管理做好把關工作。

他強調，除感謝擔任機場港口防疫工作第一線的移民署「國境事務大隊」為大家守護國門外；幕後英雄的「入出國事務組」為移民署防疫工作的幕僚業務單位，相關防疫會議和記者會幾乎都無役不與，扮演人流管理的火車頭。

另外，「移民資訊組」則常須配合各部會防疫需求，提供即時、大量的入出境資料與數據，協助完成檢疫工作；包括台北市服務站等全台共25個服務站，除受理民眾申辦案件外，也要傾聽民眾心聲、解決各項難題。

徐國勇表示，為支持同仁，將全力協助爭取加班費，保障基本權益外，更要求同仁的口罩或洗手液等防疫用品應充足供應，為同仁的健康把關，同時呼籲公務人員在防疫期間持續備戰，請國人多多體諒和為他們打氣加油。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090212