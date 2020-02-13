全國防疫總動員 陳家欽雲林鼓舞員警士氣

警政署長陳家欽（前中）13日到雲林縣虎尾派出所慰問基層員警，強調防疫沒有破口，治安也沒有假期，並囑咐員警在執行防疫勤務時，務必配戴口罩，保護自身健康與安全。中央社記者姜宜菁攝 109年2月13日

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）警政署長陳家欽今天下午到雲林縣虎尾派出所，傾聽基層工作建議與問題，並囑咐員警在執行防疫勤務時，務必配戴口罩，保護自身健康與安全。

陳家欽今天到虎尾派出所慰問基層員警，並在員警出入登記簿上寫「防疫很辛苦，請大家多注意健康。」他與基層員警座談，了解防疫物資分發情況，雲林縣警察局長顏旺盛陪同解說，並告知縣內居家隔離與檢疫民眾皆在掌握中。

雲林縣警察局在防疫期間配合雲林縣衛生局等單位發送居家隔離與檢疫民眾定位手機，以能掌握民眾的相關位置，落實防疫工作。客厝派出所員警日前也協助元長鄉公所，至彰化縣溪湖鎮公所護送須居家檢疫民眾返回住家。

陳家欽接受中央社記者訪問時說，防疫沒有破口，治安也沒有假期，基層員警在防疫期間協助衛生與行政機關共同為民眾身體健康把關，務必配戴口罩，保護自身健康與安全。

而警察大學因應武漢肺炎防疫延後開學，陳家欽表示，學校是集體生活，教職員生如果有外出要注意自我健康管理。他說，口罩等防疫物資陸續給予各單位，最重要的是一定要讓警察沒有後顧之憂。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝雅竹）1090213