消防小隊長馮永昌殉職 打火兄弟不捨淚崩

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高市消防局鳳祥分隊水箱車昨晚出勤趕往鳳山區頂圃街搶救火警時，與連結車發生消防員1死4傷車禍，消防小隊長馮永昌殉職。曾共事的打火兄弟今天追憶不禁淚崩。

殉職的馮永昌54歲，民國81年警專警員班138期畢業後，即到高雄縣、市合併前的高雄縣消防隊服務至今，已有27年的服務資歷，曾參與八八風災、高雄八一氣爆等救災任務，很多重大救災現場都可看到他出生入死搶救的身影。

曾與馮永昌共事的消防員鄭又誠、王國政，上午憶及殉職弟兄不禁淚崩說不出話，兩人回憶馮永昌平時熱心助人，也熱愛消防工作，表現突出，出勤經常身先士卒，與同事相處融洽。

鄭又誠和王國政提及過年時，馮永昌邀大家買食材團聚，凝聚團隊向心力，而大家稱為「馮大嫂」的馮永昌妻子從事家庭理髮工作，約20歲的兩個小孩也很爭氣分別就業和就讀大學，家庭和樂。

提及馮永昌為給孩子做好榜樣，除了力拚工作，也在勤餘到大仁科技大學觀光休閒管理系修得學士學位，王國政想到好弟兄快退休了，再度痛哭失聲。

消防局第三大隊大隊長王國泰也稱讚馮永昌是「長官的好部屬」、也是「部屬的好長官」，將依公務人員退休資遣撫卹法、警察人員人事條例等相關規定，爭取最高撫卹，並成立治喪委員會協助家屬辦理相關事宜。

馮永昌傳出殉職不幸消息後，臉書FB湧入大批留言祝一路好走，並希望大家集氣祈願傷者平安，也稱許馮永昌是「永遠救難英雄」。

消防局三大隊鳳祥分隊這輛水箱車與5名消防隊員，昨晚近10時出勤趕往鳳山區頂圃街搶救火警，不料出隊部約400公尺遠，在鳳頂路和過埤路口與張男駕駛連結車發生擦撞，水箱車翻覆，車內5人分別被壓住和拋出車外。搶救人員利用千斤頂救出，馮永昌到院前無呼吸心跳（OHCA），經院方搶救無效宣告不治。（編輯：孫承武）1090214