桃園市網拍工廠大火 鐵皮廠房付之一炬幸無人傷亡

桃園市政府消防局表示，位在大園區古亭路上的工廠發生火警，消防局派出多個分隊人車前往搶救，詳細的財物損失及起火原因仍有待調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市大園區一處網拍工廠，今天上午近7時突然發生火災，鐵皮廠房火勢猛烈燃燒，所幸無人受困傷亡，消防局表示大火已經撲滅，至於詳細的財物損失及起火原因仍有待調查。

桃園市政府消防局上午6時56分許接獲民眾報案表示，位在大園區古亭路上的工廠發生火警，消防局立即派出多個分隊人車前往搶救。

消防局表示，隊員到場發現，現場是1層樓挑高的鐵皮結構建築物，疑似燃燒棧板等物，立即佈下多條水線搶救，大火在9時16分撲滅，並進行現場殘火處理。

消防人員指出，現場疑似為一處網拍工廠，初步調查裡面沒有放置任何危險物品，因為是假日也無人員上班，至於詳細的財物損失，以及工廠起火原因，仍有待鑑識人員後續的詳細調查。（編輯：張銘坤）1090216