消防車禍1死4傷 徐國勇：遵守路權悲劇不發生

（中央社記者程啟峰高雄16日電）高雄市消防局鳳祥分隊1輛消防水箱車日前出勤途中發生車禍，造成1死4傷，內政部長徐國勇今天說，肇事的拖板車司機當時若遵守執勤消防車的絕對路權讓路，也許悲劇就不會發生。

徐國勇上午分別到高雄市立小港醫院、國軍高雄總醫院及高雄長庚醫院探視受傷住院的高雄市消防局鳳祥分隊長曾柏雄、隊員郭峻嘉、芶玉錦、賴統生，中午至殉職的小隊長馮永昌靈前上香並慰問家屬。

馮永昌的遺孀聲淚俱下向徐國勇陳情，她表示，一定要補充消防人力，並要強化出勤安全措施，夫婿生前在單位什麼事都是他做，好不容易撥冗要參加兒子的大學畢業典禮，且一直期盼那天到來，沒想到卻等不到了，希望先生是最後一個悲劇，不要再有下一個了。

徐國勇慰問馮永昌家屬並指示隨行人員指派律師全力協助家屬後續的官司及法律諮詢。

徐國勇接受媒體採訪表示，每次聽到有駕駛人不禮讓執勤的消防車或救護車就很生氣，這起車禍肇事拖板車司機當時若遵守消防車絕對路權讓路，也許悲劇就不會發生。他會要求警方設法加強落實維護出勤消防車及救護車的路權，防範類似車禍重演。

他又說，未來消防車採購一定要合乎現行法令設備，尤其車廂安全帶問題更要以原廠配備為先，如要加裝安全帶也要馬上進行，該花的錢就要花，以維護打火弟兄出勤安全。

至於馮永昌的撫卹，徐國勇說，因公死亡及因公殉職差很多，他一定會為消防弟兄爭取最高撫卹，全力為馮永昌爭取因公殉職，但這部分還要送考試院核定。

他強調，上午探視住院受傷的打火弟兄就像看到自己兒子一樣，心裡非常難過。他也跟家屬講，不要煩惱醫療費用問題，「這是公家事情，國家會負擔」，並請醫院以最好的醫療團隊全力治好他們。

徐國勇隨後轉往警政署高雄港務警察總隊及移民署國境事務大隊高雄港國境事務隊慰勤，徐國勇特別慰勉他們2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情邊境防疫執勤辛勞。

徐國勇受訪強調，防疫視同作戰，警方追查居家檢疫或居家隔離「逃兵」是比照追緝重大刑案通緝犯規格辦理，因此最近很多失聯個案很快就被警方找到，呼籲民眾配合防疫不要以身試法。（編輯：陳俊碩）1090216