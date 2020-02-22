高雄警執勤腦幹出血不治 陳家欽致哀

（中央社記者陳朝福高雄22日電）54歲高雄市新興警分局林姓警備隊員1月30日執勤時，被發現站姿不穩送醫，診斷腦幹出血，經搶救未見好轉，家屬不忍於18日拔管，隔天辭世。警政署長陳家欽今天南下高雄致哀。

陳家欽由高雄市警察局長李永癸陪同慰問林姓員警遺孀，除了指示市警局全力協助家屬辦理後續撫卹事宜，警局也成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後事。

陳家欽表示，員警日夜輪班工作辛勞，需隨時注意天氣變化及身心狀況，加強自主健康管理，尤其對於40至50歲員警好發族群，更應重視心血管檢查，早期發現治療，避免發生憾事。

對於員警勤務編排，陳家欽也表示，應讓員警有充分休息時間以調節體力，並鼓勵正當休閒活動，以減輕員警的工作壓力及維護健康身心。

陳家欽也說，對於因公傷殘、死亡員警，警政署一定會提供最大的照顧與協助，讓所有警察人員能勇於任事、無後顧之憂，致力警察工作。

林姓員警於1月30日晚間9時許，在新興區中正路與自立路口執行2020燈會巡守勤務，同事發覺他精神狀況有異，站姿不穩，立即通報救護車協助送醫急救，到院時已呈現昏迷狀況，診斷後發現腦幹出血，住進加護病房觀察，病況未見好轉，家屬不忍他痛苦於2月18日拔管，隔天辭世。林姓員警已婚膝下無子女，有高齡父母。（編輯：謝雅竹）1090222