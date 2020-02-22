北市內湖銀樓搶案 2人遭逮送辦

台北市內湖區一間銀樓22日下午發生搶案，2名歹徒徒手行搶，其中趙姓男子（中）被銀樓老闆鎖屋內，當場被警方逮捕，另名同夥李姓男子稍晚自行投案，警方訊後將兩人送辦。中央社記者劉建邦攝 109年2月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）北市東湖路附近一間銀樓今天下午發生搶案，警方逮捕24歲趙姓男子等2人。警方表示，2人徒手行搶，趙男被老闆鎖在銀樓內隨即遭逮，李姓男子自行投案。警詢後依搶奪罪嫌送辦。

台北市警察局內湖分局康樂所長林上文晚間接受媒體聯訪時表示，下午5時許獲報，轄區銀樓遭人行搶，隨即派員到場，發現有一名男子已被銀樓老闆關在屋內，立即把人帶回偵辦，但另一名男子則趁隙逃逸，經查趙男等2人涉案。

警方查出，毒品通緝犯的趙男夥同21歲李姓男子前往行搶，從監視畫面初步發現2人是徒手行搶，犯案過程中，趙男被老闆鎖在屋內，而李男搶走價值約新台幣15萬元的手鍊及墜子後趁隙逃逸，李男事後隨即自行前往新北市警局的派出所投案，內湖警分局派員警把人帶回，2人疑有債務糾紛。

警方詢後依搶奪罪嫌把2人送辦，至於詳細犯案原因仍待調查釐清。（編輯：方沛清）1090222