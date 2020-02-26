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涉虐胞妹2歲兒 男子遭檢方起訴

最新更新：2020/02/26 10:24

（中央社記者林長順台北26日電）1名2歲男童疑因林姓母親疏於照護而陳屍住處浴室，台北地檢署日前依遺棄致死等罪起訴林女和蕭姓男性友人，被通緝的林女胞兄遭逮捕歸案，北檢今天依妨害幼童發育罪起訴林男。

檢方調查，有輕度智能障礙的22歲林女在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自民國107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將年約2歲的男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方查出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

民國107年11月9日晚間7時，警消發現男童死於林女租屋處廁所，檢方查出林女長期將男童單獨留在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，導致男童死亡，蕭男了解狀況卻不施予援手，依遺棄致死罪嫌起訴林女、蕭男。

檢方認定林女胞兄也涉嫌虐童，因偵辦期間未到案對他發布通緝，日前緝獲到案，向台北地方法院聲請羈押獲准。檢察官偵辦後，今天依妨害幼童發育罪將他起訴。（編輯：張銘坤）1090226

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