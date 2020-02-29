散播疫情假消息哄抬物價 高雄檢方嚴加查緝

（中央社記者程啟峰高雄29日電）武漢肺炎疫情延燒，高雄檢、警、調、海巡會同高市府，今天成立聯合防疫處理小組，嚴加查緝散播傳染病疫情不實訊息，以及防疫物資囤積或哄抬價格，呼籲民眾配合以免觸法。

因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（武漢肺炎特別條例）公布施行，以及中央疫情指揮中心提升一級開設，高雄、橋頭兩地檢署以大高雄地區民生安全連繫平台的核心成員，成立聯合防疫處理小組。

聯合防疫處理小組除了針對防疫物資囤積或哄抬價格查察，另外針對捏造、散播傳染病疫情不實訊息絕對嚴加查緝，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，進行居家檢疫、隔離。

聯合防疫處理小組由高雄地檢署主任檢察官朱婉綺、橋頭地檢署主任檢察官顏郁山共同擔任召集人，成員包括高雄市政府警察局、調查局高雄地區單位及海巡與高市府衛生局等，建立聯繫窗口，全面查處涉嫌違反傳染病防治法、武漢肺炎特別條例等相關刑罰案件。

聯合防疫處理小組強調，若有違反防疫措施的行政裁罰，於權責機關裁處後逾期未繳納者，將透過防疫處理小組聯繫窗口儘速移送行政執行署高雄分署，迅速依法強制執行，彰顯公權力。偵辦個案查扣防疫物資，將配合主管機關的徵用程序或視性質迅速辦理拍賣變價。（編輯：孫承武）1090229