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賴清德頻道遭冒用 刑事局初判陸網友所為

最新更新：2020/03/01 15:58

（中央社記者黃麗芸台北1日電）副總統當選人賴清德昨晚在臉書發文指出，有以「賴清德」為名的影音頻道涉冒用其身分欺騙，已正式提出檢舉；刑事局今天表示，初判為中國大陸網友所為可能性極高。

刑事局今天舉行「於臉書社群網站惡意散播假公文及不實疫情訊息案」記者會，偵查第七大隊大隊長黃水願表示，昨天共接獲18件不實疫情訊息案件，立即積極偵辦。

其中有一案為賴清德遭人冒用身分，並設立以「賴清德」為名的影音頻道，他本人昨晚在臉書發文表示，此非賴清德本人YouTube頻道，已向司法單位提出檢舉，呼籲民眾與網友們注意，切勿受騙。

刑事局今天表示，經接獲政府高層轉知、檢舉後，正和檢方積極調查中，初判為中國大陸網友所為可能性極高，將行文谷歌公司（Google）協助調查發文者IP，以釐清涉案者身分，正和檢方積極追查確認此網友身分，將依妨害名譽罪送辦。

賴清德指出，經查以「賴清德」為名的頻道，其簡介為2018年3月7日加入，卻遲至2020年2月28日首次發布影片，且原本呈現僅有文字姓名「賴清德」，但在首次發布影片後隔天，還再加入賴清德個人照片，刻意混淆視聽。（編輯：黃世雅）1090301

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