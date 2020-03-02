桃園男子猝逝前曾發燒 檢警先檢驗後相驗死因

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）隨著武漢肺炎疫情延燒，桃園市一名男子上週在工作中突然昏倒，雖然緊急送醫仍宣告不治，由於男子生前曾出現發燒等症狀，檢方已通報法醫先檢驗、後相驗，以免造成民眾恐慌。

桃園地方檢察署今天表示，檢警在上週接獲通報，這名30多歲的男子並非需進行居家檢疫或隔離案例，突然身亡且曾出現發燒症狀，為避免疑慮，除啟動防疫流程，更採取「先檢驗、後相驗」方式，由法醫先採取檢體化驗，在結果出爐前，遺體則暫時冰存。

檢方表示，若法醫的化驗結果為武漢肺炎陽性反應，將通報衛生單位，了解個案生前接觸史以進行疫調，並進行後續處理作業；若化驗結果為陰性反應，則會進行相驗以釐清男子確切的死因，由於正值武漢肺炎疫情流行期，若發現類似案件，將要求第一線檢警提高防疫標準。

桃園市政府警察局表示，各警局都有配發口罩、隔離衣等防護裝備，同時要求員警若發現個案曾有發燒、肺炎等疑似症狀，都會立即封鎖現場，並穿上隔離衣，同時也會橫向聯繫衛生局及消防局協處人員，做好後續防範工作，以保障同仁健康，避免疫情擴散。（編輯：李錫璋）1090302