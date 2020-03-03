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造謠大陸過節新住民返台趴趴走 雲林男子遭法辦

最新更新：2020/03/03 12:17

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣黃姓男子日前在臉書社團造謠，2名新住民未遵照疾病管制署規定居家隔離，反而在外趴趴走，經雲林縣警察局調查，黃男所言並非事實，訊後依違反傳染病防治法送辦。

雲林縣警察局今天發布新聞稿指出，武漢肺炎疫情升溫，但黃男（44歲）上月卻在臉書散布「有人說某一村莊的兩個外配，從大陸過節回到村莊裡，理應隔離14天才是，但這兩外配卻是到處跑……，其他同村村民勸說也沒用……」等訊息。

雲林縣衛生局第一時間先確認居家隔離者皆遵照政府規範，並發函給雲林縣警局告發黃男造謠，文中所指稱並非事實，已涉嫌損害公眾及他人。

警方日前通知黃男到案說明，黃男供稱，文章內容是聽朋友說的，但無法舉證真實性。警方認為，黃男未經查證便張貼在粉絲專頁，詢後依違反傳染病防治法第63條，移送雲林地方檢察署偵辦。

雲林縣警察局長顏旺盛也呼籲，民眾可上衛福部疾管署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，查詢最新防疫資訊。他也提醒，民眾如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情的謠言或不實訊息，警方將依法速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：洪學廣）1090303

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