桃源森林火災 陸空聯手3D控制火勢蔓延

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市桃源區海拔約1200公尺處的林班地昨天中午發生森林火災，持續逾20小時，陸空聯手搶救，出動消防車及直升機水袋救火，今天近中午始控制火勢，初估受損面積約1公頃。

高雄市桃源區公所秘書陳英敏接受電話採訪指出，森林火災近復興里，離部落還有段距離。區公所嚴密監控是否影響部落安全或空氣污染等，如果造成安全威脅將規劃撤離住民。

屏東林管處林政課長洪寶林指出，2日下午1時許，在巡山員巡山時發現轄區第81林班地疑有煙霧竄起，經巡山發現是在桃源山區。巡視員以GPS定位火場位置，衛星影像研判現場為二葉松、雜木及香杉等針闊葉天然林。

經聯繫陸空搶救，有救火隊員24人集結前往，還有空勤直升機載運水袋，展開陸空聯合救火行動。洪寶林指出，直升機出勤7架次，動員40餘人次協助、消防車1輛次等，經3D聯合搶救及火情監控，火勢近中午時獲得控制。山區受損面積近1公頃，起火原因還待調查。

林管處指出，每年12月至隔年5月是南部旱季，呼籲民眾要落實森林火災防範，山區不得引火，如因開墾、整地及驅除病蟲害所必須，應依規定向消防機關申請許可，盼大家共同維護山林安全，杜絕森林火災。（編輯：孫承武）1090303