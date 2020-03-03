批韓國瑜抱女人獲不起訴 陳宏昌：正義的勝利

（中央社記者葉臻新北3日電）湧蓮寺主委、前國民黨中央評議委員陳宏昌，因批評總統候選人、現任高雄市長韓國瑜吃喝玩樂、抱女人，遭韓國瑜提告誹謗，新北地檢今天不起訴處分；陳宏昌表示，這是正義的勝利。

陳宏昌今天向中央社記者表示，對於新北地檢署的不起訴處分，他認為，對整個事件來說「是一個正義的勝利」，並強調，「國民黨應該還我一個公道」。

總統蔡英文去年8月11日上午至蘆洲湧蓮寺參拜，陳宏昌陪同時致詞表示，「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的人當總統」等語，被認為暗批韓國瑜；陳宏昌因此遭國民黨開除黨籍，韓國瑜也控告他誹謗。

新北地檢署偵辦時，陳宏昌表示自己並無誹謗惡意，他當時是以國民黨中評委身分，站在黨的立場關心候選人品行，且他與韓國瑜共事多年，韓國瑜打麻將、抱女人、吃喝玩樂等事蹟眾所皆知；此外，韓國瑜事後也公開在新聞回應承認他所講的事情。

檢方調查，陳宏昌與韓國瑜都曾擔任過立法委員，2人共事近10年，當時多家媒體報導，韓國瑜自爆曾迷失自我、「花天酒地、美酒不斷、美宴不斷」。

檢方認為，陳宏昌所述內容涉及國家總統候選人品格，是民眾所關心的事情，也是基於與韓國瑜實際共事經驗及新聞報導才有這些言論，今天處分不起訴。（編輯：李錫璋）1090303