漏切除乳房腺瘤遭患者提告 醫師獲不起訴

（中央社記者蘇木春台中4日電）中國醫藥大學附設醫院陳姓醫師，為患者進行乳房纖維腺瘤切除手術，竟漏切除1處腺瘤，雖醫師願免費切除，仍遭提告業務過失傷害罪，檢方認定未造成額外傷害，今天予以不起訴。

台中地檢署不起訴處分書指出，40歲陳姓女子為中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師，患者徐姓女子因罹患乳房纖維腺瘤，自民國107年8月21日起，多次接受陳姓醫師診療及檢查，並將接受微創手術切除右側乳房3處較大腺瘤。

108年1月10日，陳姓醫師為徐女施行手術，竟漏未切除原預計切除的1.6公分腺瘤，徐女在手術後發現腺瘤未切除，且回診時醫師也未發現，經徐女請陳姓醫師觸診後才發現，徐女因此認為對方涉犯修正前刑法的業務過失傷害罪而提告。

陳姓醫師坦承手術時因疏忽而漏未切除1.6公分大的腺瘤，但未因此造成徐女受有傷害，她得知後也有向對方表示，願免費為徐女進行手術切除，但對方拒絕。

檢察官認為，徐女經診療後，確認將切除3處腺瘤，也經同意接受施行手術，漏未切除的腺瘤，屬於雙方約定的手術行為未完全履行，並未造成徐女額外的傷害，宜循民事途徑解決，認為業務過失傷害罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：黃世雅）1090304