更多編輯台推薦新聞：
以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

漏切除乳房腺瘤遭患者提告 醫師獲不起訴

最新更新：2020/03/04 19:43

（中央社記者蘇木春台中4日電）中國醫藥大學附設醫院陳姓醫師，為患者進行乳房纖維腺瘤切除手術，竟漏切除1處腺瘤，雖醫師願免費切除，仍遭提告業務過失傷害罪，檢方認定未造成額外傷害，今天予以不起訴。

台中地檢署不起訴處分書指出，40歲陳姓女子為中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師，患者徐姓女子因罹患乳房纖維腺瘤，自民國107年8月21日起，多次接受陳姓醫師診療及檢查，並將接受微創手術切除右側乳房3處較大腺瘤。

108年1月10日，陳姓醫師為徐女施行手術，竟漏未切除原預計切除的1.6公分腺瘤，徐女在手術後發現腺瘤未切除，且回診時醫師也未發現，經徐女請陳姓醫師觸診後才發現，徐女因此認為對方涉犯修正前刑法的業務過失傷害罪而提告。

陳姓醫師坦承手術時因疏忽而漏未切除1.6公分大的腺瘤，但未因此造成徐女受有傷害，她得知後也有向對方表示，願免費為徐女進行手術切除，但對方拒絕。

檢察官認為，徐女經診療後，確認將切除3處腺瘤，也經同意接受施行手術，漏未切除的腺瘤，屬於雙方約定的手術行為未完全履行，並未造成徐女額外的傷害，宜循民事途徑解決，認為業務過失傷害罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：黃世雅）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報