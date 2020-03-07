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通緝犯剩3個月期滿仍返台投案 2次採檢陰性

最新更新：2020/03/07 12:15

（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）黃姓毒品通緝犯逃亡19年9個月，日前從中國大陸廈門返台主動投案，地院認有逃亡之虞，依法羈押，嘉義看守所憂心疫情感染，4日轉送醫院負壓病房隔離，2次採檢為陰性。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，黃男為違反麻醉藥品管制條例的通緝犯，民國89年間，因涉嫌運輸毒品安非他命遭起訴，地院審理時，黃男逃亡未到案，地院發布通緝，通緝追訴期20年，至今已逃亡19年9個月，剩3個月通緝期滿。

黃姓男子今年3月2日從中國返台投案，全程穿手術防護衣、戴口罩及護目鏡，也無發燒症狀。

依相關防疫規定，黃男自中國地區返台，於入境時，經測量體溫雖無發燒症狀，依現行防疫規定原應進行14日居家檢疫。

洪嘉蘭解釋，黃男具有通緝犯身分，居家檢疫無法確保通緝犯隱匿或逃亡，如果在居家檢疫期間通緝犯逃匿無蹤，社會將付出更大的防疫成本，因此裁定羈押。

嘉義看守所安排他在簡易個人負壓病房隔離，卻擔心黃男若真的染病，影響層面極廣，經與地院溝通後，4日送醫院隔離，由衛生局相關人員穿著防護衣、戴口罩，送黃男到醫院負壓病房隔離，並派員戒護，目前黃男已完成2次採檢皆為陰性。（編輯：陳俊碩）1090307

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