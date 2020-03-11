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男不滿2歲兒哭鬧掌摑2下 判拘役20天

最新更新：2020/03/11 12:44

（中央社記者蕭博文台北11日電）新北市朱姓男子不滿兒子不肯睡覺而哭鬧，徒手掌摑兒子臉頰2下，妻子憤而報警。士院考量朱男僅因細故而情緒失控動手，犯後還否認犯行，日前依傷害罪判處拘役20天。

士林地方法院判決書指出，朱姓男子於民國108年間，因2歲多的兒子不願就寢而哭鬧，徒手掌摑兒子左臉頰2下；朱妻見狀忿忿不平先行拍照，翌日待朱男工作後，帶兒子前往醫院驗傷並報警。

朱姓男子僅坦承與兒子有肢體接觸，辯稱為了哄兒子睡覺，用手輕拍兒子的臉頰、手、屁股，絕無毆打，還說隔天妻兒開開心心陪他去工作，診斷書上的傷勢可能是妻子在他去工作後毆打兒子所造成。

承審合議庭認為，朱姓男子案發後面對警察、檢察官與法官的說詞前後不一，先是向警方坦承打兒子的手臂與屁股，在檢察官面前則說手不小心碰到兒子的臉，審理時改稱輕碰兒子臉頰是為了哄睡，認為朱男辯詞並不可採。

合議庭認為，朱妻案發後隨即用手機拍照，照片中男童受傷的位置、臉部浮腫等狀況，與醫院驗傷時的傷勢照片一致，朱男辯稱可能是妻子毆打兒子成傷的說法屬卸責之詞，不可採信。

合議庭審酌，朱男為被害人父親，僅因生活細故而情緒失控動手，犯後否認犯行，並考量朱男育有3名子女、現獨居等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，仍可上訴。（編輯：卞金峰）1090311

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