男大生靈骨塔詐騙吸金1.3億 檢求刑8年

基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，發現至少41人受害，金額達新台幣1.3億元，查扣名車共5輛；主嫌26歲許顥瀚是北部私立大學生，檢方認定許顥瀚犯罪所得達8000萬元，13日依法起訴許顥瀚，建請法院判處8年徒刑。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，發現至少41人受害，金額達新台幣1.3億元，主嫌26歲許顥瀚是北部私立大學生，檢方認定許顥瀚犯罪所得達8000萬元，今天依法起訴許顥瀚，建請法院判處8年徒刑。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章去年偵辦一名老翁遭詐騙案，經指揮基隆市刑大追查，去年10月間前往基隆市、台北市、新北市等地共30餘處搜索，查扣犯罪所得新台幣702萬餘元、超跑瑪莎拉蒂等共5輛名車等，並陸續聲押4人獲准。

檢方查出，許顥瀚自民國107年起在台北市設立鈦和公司及聚億公司，鎖定持有靈骨塔塔位民眾，由業務先以收購或可代售塔位為由電訪。

待拜訪被害人後，再由資深業務佯裝公司主管或買方代表陪同出面，利用被害人遭套牢多年急於脫售心態，謊稱公司或買家願以每個塔位約50萬元購買，但因交易金額過高須配合節稅，要求被害人須先繳交6%至25%稅金才能交易撥款。

檢方表示，詐騙集團或以買家同意高價收購，但要求須配合公司指定的每個13萬元骨灰罐才同意購買，如被害人資金不足，再以公司股東願借款但須提供房屋抵押擔保為由，安排被害人向金主抵押借款，借得款項則由被告等人直接取走。

另外，業務還以公司標得公墓遷葬案，需要塔位安置無主墓，願以每個塔位約50萬元收購被害人手中塔位，但被害人須先負擔每座無主墓遷葬費13萬元協助公司遷葬，完成後政府會全額補助被害人，公司也會以約定價格收購塔位。

檢方指出，經深入追查後至少有41人受害，遭騙金額高達新台幣1億3176萬餘元，許顥瀚犯罪所得達8000餘萬元，全案偵查終結，依加重詐欺及組織犯罪防制條例起訴12人，並建請法院判處許顥瀚有期徒刑8年。（編輯：張芷瑄）1090313