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臉書社群訂購口罩有詐 婦花千元換來一盒廢紙

最新更新：2020/03/17 15:36
苗栗一名女子透過臉書社團訂購口罩，不料竟是一場騙局，花了千元，到超商付款取貨後發現裡頭全是廢紙。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月17日
苗栗一名女子透過臉書社團訂購口罩，不料竟是一場騙局，花了千元，到超商付款取貨後發現裡頭全是廢紙。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）武漢肺炎疫情嚴峻，苗栗一名女子透過臉書社群訂購口罩，2盒共100片，加上運費，共計新台幣1000元，但到超商付款取貨後發現裡頭竟全是廢紙，求償無門，直呼網路詐騙猖獗。

劉姓女子今天表示，為讓家中長輩免於辛苦排隊買口罩，3月9日在臉書社群看到有網友販售口罩，於是留言表明有意購買，對方請她加line私訊訂購，雙方談定數量、價格後，昨天前往超商取貨，不料竟是一場騙局，花了千元，換來幾片廢紙。

劉女指出，對方販售口罩價格1片9元，每盒50片，並稱因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）物流查得很嚴，貨物寄送均採「店到店」，運費100元；她訂購2盒，加上運費，總計1000元，昨天在竹南鎮指定超商付款取貨，並當場拆封，打開紙箱一看，未見口罩，全是印有中國大陸簡體字的廢紙垃圾。

劉女致電包裝上的廠商名稱，無人接聽，無法退費，直呼「擺明是詐騙」，令人傻眼「嘔死了」，氣憤報警。

苗栗縣政府消保官王德基呼籲，目前醫用口罩屬防疫物資，由政府統一控管配售，民眾應循合法管道透過政府「eMask口罩預購系統」或健保特約藥局憑健保卡購買，以免受騙上當。（編輯：方沛清）1090317

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