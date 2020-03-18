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宜蘭議員賴良洲涉賄選 二審逆轉當選無效確定

最新更新：2020/03/18 14:26

（中央社記者蕭博文台北18日電）宜蘭縣議員賴良洲被控107年中秋節期間送蘋果禮盒行賄選民，宜蘭地檢署對賴良洲提起民事當選無效之訴，一審敗訴。案經上訴，台灣高等法院今天改判賴良洲當選無效確定。

全案分為刑事賄選罪嫌、民事當選無效之訴兩部分，刑事部分，一審依選罷法判賴良洲3年徒刑，褫奪公權5年，二審無罪，檢察官可上訴；民事部分，賴良洲一審當選有效，二審當選無效，不得上訴而確定。

本案緣於，賴良洲民國107年參選宜蘭縣議員，涉嫌於當年9月11日赴3名選民家送上蘋果禮盒行賄，賴良洲當年11月24日當選議員。

宜檢對賴良洲提起當選無效之訴，宜蘭地院去年8月認定，賴良洲贈送價值新台幣240元的蘋果禮盒給選民時，順帶提到「拜託支持」等語，但尚不足認定有交付賄賂之意，判賴良洲當選有效。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，賴良洲偵查中曾就行賄3名選民自白認罪，3名選民也坦承賴有送禮盒及請託投票支持，3人事後翻供，但與事證不符，不足採信。

二審也認為，賴良洲因大量購買禮盒，得以每盒240元低價購入，但選民證稱禮盒市價約500至700元，賴良洲交付蘋果禮盒給投票人，自會影響投票人的投票行為甚明，改判當選無效。

二審特別指出，民事訴訟裁判不受刑事判決的認定，賴良洲刑事部分二審無罪，但本件民事訴訟是斟酌辯論意旨及調查證據的結果而為判決，縱與刑事判決為不同認定，亦依法有據。（編輯：李亨山）1090318

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