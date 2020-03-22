屏檢指揮海巡緝獲31名越南偷渡客 堵住防疫破口

屏東地檢署及海巡署偵防分署連江查緝隊22日發布新聞稿表示，21日在屏東小琉球外海查獲台灣籍漁船載運31名越南籍偷渡客。由於武漢肺炎疫情嚴峻，查緝人員全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備。（海巡署連江查緝隊提供）中央社 109年3月22日

（中央社屏東縣22日電）武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，昨天在屏東小琉球外海查獲台灣籍漁船載運的31名越南偷渡客，防堵武漢肺炎疫情破口。

屏東地檢署及連江查緝隊今天發布新聞稿表示，連江查緝隊掌握不法偷渡集團近日將以台灣籍漁船偷渡數十名偷渡客來台，報請屏東地檢署聯合各相關單位組成專案小組。

新聞稿指出，專案小組為避免防疫破口，運用大數據分析技術，全面清查並掌握可能涉案船隻及車輛後，眼見時機成熟，調派100噸等3艘巡防艇在屏東小琉球西南方10.6浬外查獲台灣籍漁船載送越南籍偷渡客31名（24男、7女），及時阻止台籍漁船載運偷渡犯闖關入境。

屏檢指出，孔姓和楊姓嫌犯駕駛漁船20日從屏東縣東港鎮出海後，21日在屏東東港外海約70至80浬處，以漁船接駁31名越南籍偷渡客上船，21日下午在小琉球西南外海約10.6浬處，被海巡署人員登檢查獲。

屏檢指出，由於武漢肺炎疫情嚴峻，為確保防疫安全，查緝人員除全程配戴防護衣、口罩等全副防疫裝備外，並由茄萣衛生所及防疫局人員實施檢疫工作；檢察官在科技偵查庭以遠距視訊方式對孔姓和楊姓嫌犯實施訊問，降低相關人員接觸感染風險。

屏檢表示，由於還有共犯沒到案，檢察官訊畢後，將孔姓和楊姓嫌犯以違反入出國及移民法向法院聲請羈押禁見；至於31名越南籍偷渡客則送至特定處所檢疫。

這件偷渡案，專案小組相關單位除了屏檢及連江查緝隊外，還有屏東、桃園、苗栗、雲林、台南、北門、高雄等查緝隊及特勤隊與艦隊分署4個單位，警方則有台中、新竹、高雄及台中港務警察總隊等。（編輯：黃世雅）1090322

屏東地檢署及海巡署偵防分署連江查緝隊22日發布新聞稿表示，21日在屏東小琉球外海查獲台灣籍漁船載運31名越南籍偷渡客，防堵武漢肺炎疫情破口。（海巡署連江查緝隊提供）中央社 109年3月22日