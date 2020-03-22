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台中大肚工廠火警 3名移工葬身2樓宿舍

最新更新：2020/03/22 21:16
台中市大肚區一處工廠22日發生火警，消防人員據報趕往搶救，現場傳出有3名外籍移工受困廠內，在2樓員工宿舍發現3人時已明顯死亡。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月22日
台中市大肚區一處工廠22日發生火警，消防人員據報趕往搶救，現場傳出有3名外籍移工受困廠內，在2樓員工宿舍發現3人時已明顯死亡。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市大肚區文昌路三段一處工廠今天下午6時許發生火警，消防局表示，現場傳出有3名外籍移工受困廠內，救火人員在2樓員工宿舍找到3人時，發現都已明顯死亡，未送醫。

台中市消防局指出，下午6時38分據報位於大肚區文昌路三段一處工廠發生火警，立即出動各式消防車22輛及44名人員前往搶救。

消防局表示，由於現場傳出有3名外籍移工受困廠內，救火人員除請求加派救護車到場待命外，同時全力布水線搜救受困人員，最後在2樓員工宿舍發現3人，但都已明顯死亡，並未送醫。起火原因將由火調人員進一步鑑識確認。

消防局第四大隊組長鍾旺哲回報指出，這起火警燃燒面積60平方公尺、財物損失約新台幣30萬元，2樓部分作為員工宿舍使用，燃燒2樓3間臥室，而3名受困男性外籍移工就是在2樓被找到，不幸都已明顯死亡。（編輯：李錫璋）1090322

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