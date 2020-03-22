雲林縣高階警官夫妻 陳屍柚子園水塔

雲林縣警察局秘書呂中讓夫妻22日被女兒發現2人陳屍在自家柚子園的水塔中，疑似吸入有毒氣體身亡，確切死因警方調查中。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月22日

（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣警察局秘書呂中讓與妻子，今天下午被女兒發現2人陳屍在自家柚子園的水塔中，疑似吸入有毒氣體身亡，確切死因警方仍在調查中。

雲林縣警察局斗南分局警方調查，呂中讓今天上午休假，到雲林縣古坑鄉荷苞村自家的柚子園，修理灌溉用的水塔，買了防水漆進到水塔裡補漏，疑似油漆散發的有毒物質，積聚在水塔內，呂中讓吸到中毒，昏倒在水塔裡。

警方研判，呂中讓的老婆可能發現不對勁，進入水塔要救人，也吸入過多有毒物質昏迷，才會一起陳屍水塔。

警方表示，呂中讓的女兒見父母從早上出門到下午都沒回家，到柚子園尋人，看到水塔旁架著梯子，爬上去一看，發現爸媽倒臥在裡面，緊急報案叫救護車，但到醫院前2人都已死亡。

警方表示，呂中讓56歲，民國108年才從斗六分局第5組組長，調任縣警局秘書，為兩線三星警官，為人客氣，家裡種柚子，收成時都會分送同事。他的陳姓妻子54歲，也在雲林縣警察局擔任職員。雲林縣警察局長顏旺盛下午得知消息，馬上前往慰問家屬，確切死因警方仍在調查中。（編輯：黃世雅）1090322