6越南偷渡客逃脫 海巡署長發文致歉

（中央社記者黃麗芸台北24日電）海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，但有6人昨晚破壞鐵窗逃脫。海巡署長陳國恩今天在臉書發文致歉，並說已排除6嫌染疫疑慮，將盡快緝捕歸案和追究相關人員責任。

海巡署偵防分署今天表示，偵防分署22日查獲31名越南籍偷渡犯，其中有6名嫌犯昨天晚上將2間房的鐵窗破壞後脫逃，海巡署立即成立專案小組，並結合警力積極追查。

對此，海巡署的臉書粉絲團「海巡署長室 Coast Guard」下午也發文表示，一件不好的事，在這裡跟大家報告，也說聲抱歉。

發文內容指出，發現6嫌逃脫的第一時間，海巡署馬上就和台中市警方組成專案小組，聯合展開搜索、調閱逃逸路線監視器畫面，不放過任何一個可能藏匿的處所，希望能在最短時間內將脫逃偷渡犯緝捕到案。

海巡署表示，關於外界關切是否因此造成防疫破口，也請大家寬心，海巡署與衛福部疾管署自21日起，已對所有偷渡犯進行縝密體溫量測及相關病徵觀察，全數都經多次量測與觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除發病疑慮。

此外，海巡署現已立刻提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力；在案件告一段落後，也會追究相關人員責任。

陳國恩說，自己和同仁榮辱與共，也都會虛心檢討，針對逃逸的6名偷渡犯會盡快緝捕歸案，再次向國人道歉。（編輯：方沛清）1090324