不滿涉性騷擾遭開除 男攝影師求復職敗訴

（中央社記者蕭博文台北26日電）吳姓男子任職運動影音平台期間涉及性騷擾遭解僱，吳男認為解僱不符最後手段性，請求確認僱傭關係。士院認為，吳男涉性騷的類似行為不只一次，公司解僱合法，日前判吳男敗訴。

士林地方法院判決書記載，吳男主張自己原受僱於某運動影音平台，擔任攝影師，106年間在國外出差時，突然接到主管來電，要求他立刻返台接受調查，但在他抵達公司前，公司即以他涉及性騷擾並違反工作規則情節重大為由解僱。

吳男主張，自己並未性騷擾女同仁，即使真有違規，公司還有申誡、調職等處分，且公司事後還以接案方式請他回去幫忙，顯見公司是為了精簡人事才解僱他，不符最後手段性，解僱違法當然無效，請求確認雙方僱傭關係存在。

運動影音平台公司則主張，吳男涉及性騷擾女實習生，也向主管坦承對實習生摸頭、拉手等不當接觸表達歉意，調查小組也發現，另有其他女同仁曾遭吳男摸頭、摸手，公司為保障良好職場環境才解僱吳男。

法官勘驗監視器畫面，發現吳男在地下室停車場確實有對女實習生摸頭、拉手、搭肩等肢體接觸，甚至曾雙手搭在女實習生肩上遭掙脫，有違反工作規則的性騷擾事實。

法官審酌，吳男對職場女同仁未能保持健康適當互動關係，且類似行為不只一次，足使女性同仁有性安寧自由遭侵害的主觀擔憂與客觀風險，也難期待公司採用解僱以外的懲處手段，因而認定解僱合法，駁回吳男之訴，仍可上訴。（編輯：洪學廣）1090326