受刑人假釋遭否准興訟 法院判法務部另做決定

（中央社記者劉世怡台北26日電）劉姓受刑人不服假釋遭法務部否准，提起行政訴訟，法院今天認定，監獄提供給受刑人假釋審查委員會的報告表，有事實錯誤及資訊不完整，判受刑人勝訴，法務部應另為適法決定。

全案緣於，高雄監獄於民國106年12月間提報劉姓受刑人假釋，但高雄監獄的受刑人假釋審查委員會審議，不通過假釋案並報請法務部審核；法務部認為劉姓受刑人所犯罪行，危害社會治安，造成被害人身心受有難以抹滅的創傷，應審慎評估他的悛悔情形，有繼續教誨的必要，做出不予假釋的處分。劉姓受刑人不服，經訴願決定駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

法院調查，依照司法院釋字第681號、第691號解釋及大法官協同意見書的闡述，受刑人不服法務部所為不予假釋的決定，應有尋求司法救濟的權利。

法院認為，法務部對於假釋案的審查，應以正確且充分的事實基礎為依據，但是高雄監獄提供給受刑人假釋審查委員會的假釋報告表，有事實錯誤及資訊不完整的情形，假審會據此審議不通過劉姓受刑人的假釋案，並經法務部認可作成原處分，應屬違法。

法院指出，依據台南市政府警察局第一分局回復高雄監獄的意見調查表，並沒有如同假釋報告表「警察機關複查資料及意見」欄所記載鄰里觀感不佳，有再犯之虞等內容；依據高雄監獄提供有關劉姓受刑人的接見明細表及各項接見紀錄，劉姓受刑人於101年至106年間，每年至少6次與父、母接見的紀錄，與家人互動尚屬頻繁，但假釋報告表「釋放前覆查表」欄有關「父、母每年接見1 次」的記載，與事實不符。

另外，劉姓受刑人於106年7月17日至10月30日參加高雄監獄附設技能訓練中心丙級喪禮服務班，106年11月8日參加106年度丙級技術士技能檢定即測即評及發證等學科測試，並領有中華民國技術士證，足以呈現其教化成果，以及假釋出獄後，能有一技之長，以技術營生的可能性，為有利於假釋審議的事項，但是假釋報告表「在監執行情形簡述」欄並未提供這些資訊。

法院認定，因原處分有錯誤事實及不完全資訊的瑕疵，劉姓受刑人應否假釋，涉及諸多有利、不利的假釋審查項目，劉姓受刑人請求法院判命法務部應作成准予假釋的行政處分，並非有理由。

法院今天判劉姓受刑人勝訴，撤銷訴願決定及原處分，法務部就劉姓受刑人的假釋申請案，應依此判決的法律見解，另為適法決定（行政處分）。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090326