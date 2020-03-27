越南籍偷渡客破窗逃脫檢疫所 6人全追緝到案

海巡署在屏東外海查獲31名越南籍偷渡客，當中6人日前脫逃，海巡署與移民、警政署等單位全力追緝，先找到其中4人，最後2人也在27日到案。（海巡署提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）海巡署日前在屏東外海查獲31名越南籍偷渡犯，並送到台中檢疫處所安置，但6名偷渡犯23日破壞鐵窗脫逃，經多個單位合作追緝，其中4人陸續被帶回偵辦，最後2人也在今天到案。

海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，22日於屏東小琉球外海，查獲台灣籍漁船載送31名越南籍偷渡客，並逮捕2名台籍船員。31名越南籍人士分兩批被送到位於台中市清水與大甲區的檢疫所安置，但海巡人員24日卻發現，有6人前晚破壞鐵窗脫逃。

海巡署立即成立專案小組，對可能藏匿地點與路線，以及在台親人，積極展開布署，從中分析可能藏匿的地點追緝，其中4名脫逃者已在昨天與前天到案。

海巡署偵防分署今天表示，人犯脫逃事件發生後，專案小組隨即清查案發現場半徑10公里範圍內，所有路口的監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估可能逃亡路線及藏匿地區，運用科技設備結合大數據分析過濾，逮捕及策動投案，終於成功在事發70餘小時內，全數將人犯歸案。

偵防分署指出，這次能短時間內就將人員全數緝獲，除藉由大量的科技偵蒐裝備，及偵查系統輔助，海巡署結合警政署、移民署等單位合作，共計出動60車次、250人次查緝，從北到南布下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案。

海巡署署長陳國恩表示，連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判沒有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心，31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排遣返作業。

陳國恩說，防疫期間，海巡署對於人犯脫逃事件造成民眾擔心，再次表達歉意，除將深切檢討，並藉由案例持續加強相關教育訓練及要求，避免類似案件再發生。（編輯：洪學廣）1090327