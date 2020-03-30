大法官解釋肇事定義 男子從判刑6個月變無罪

（中央社記者張榮祥、蔡智明、林長順嘉義縣30日電）嘉義男子開車撞倒騎單車老農，依肇事逃逸判刑6月定讞；但行車事故鑑定委員會鑑定車禍是老農逆向所致，且大法官解釋，非因駕駛人故意或過失所致事故，不構成肇事，聲請再審獲判無罪。

這起事件發生於2014年10月20日上午8時20分，蕭男當時在嘉義駕車和騎單車老農發生車禍，老農人車倒地受傷，指控蕭男未通知醫護人員，也未等警方到場處理就駕車離開，涉嫌肇事逃逸。

蕭男應訊時否認肇事逃逸，嘉義地方法院認定蕭男肇逃，判刑8個月。蕭男不服上訴二審，且和老農達成民事和解，賠償新台幣4萬6000元，台灣高等法院台南分院改判6個月。

全案上訴到最高法院，最高法院認為，依刑事訴訟法規定，上訴於第三審法院，必須以判決違背法令為理由，而蕭男上訴意旨，並未具體指謫原判決究竟如何違背法令，僅陳詞否認犯罪，做事實爭辯，不符合上訴法定要件，判決駁回。

蕭男不服，申請大法官解釋，大法官777號解釋認為，刑法第185條之4規定「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。」其中有關「肇事」部分，非因駕駛人之故意或過失所致事故之情形是否構成「肇事」，尚非一般受規範者所得理解或預見，於此範圍內，其文義有違法律明確性原則，此違反部分，應自本解釋公布之日108年5月31日起失其效力。

蕭男依據大法官777號解釋，加上行車事故鑑定委員會鑑定肇責是老農逆向所致，向台南高分院聲請再審。合議庭指出，已無刑法第185條之4肇事逃逸罪的適用，無論其離開現場是否基於逃逸犯意，都不構成肇事逃逸，獲判無罪。（編輯：謝雅竹）1090330