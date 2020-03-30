中市老師涉霸凌遭家長提告 教育局：不會寬貸

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市一所完全中學陳姓男教師涉嫌霸凌學生，除拿水管毒打，還以不雅綽號羞辱學生，家長憤而對老師提告。台中市教育局今天表示，涉及體罰與違反性平法等情事，絕不寬貸。

根據家長向媒體投訴指出，兒子於民國106年就讀這所完全中學的國中部時，這名陳姓男教師多次罰兒子在軍訓室走廊下跪抄寫，還拿水管打兒子，更以不雅綽號為兒子成立粉絲專頁予以羞辱，兒子因而身心受創罹患憂鬱症。

雖然家長已對陳姓教師提告，但校方經開會後只針對陳姓教師做出1大過處分，仍然可以繼續在校內任教，人本基金會表示，不適任教師應該解聘，以免更多學生受害。

台中市教育局表示，對於陳姓老師涉及體罰並違反性平法一案，經查是在106年發生，校方經家長投訴於107年召開教評會，最後校方做出1大過懲處。教育局將要求學校將陳姓老師調離原職務，後續教育局與校方將組聯合調查，對於涉及體罰與違反性平法等情事，絕不寬貸，以維護學生受教權。

校方也發表聲明指出，校方依法將性平與不當管教的調查結果送到教師評審委員會（以下簡稱教評會）由委員審議。教評會審議後未通過解聘、停聘及不續聘，因而交由教師考核會（以下簡稱考核會）審議，考核會通過1大過的懲處建議，提請教育局核定。教育局曾退回懲處建議1次，請校方重行審議，經教評會、考核會審議後決定維持1大過的原懲處建議。

校方表示，在處理過程中皆依法行政，對學生家長處理過程的資訊及相關救濟途徑也依法充分揭露，持續關懷輔導，對師生雙方皆有循法定程序，賦予陳述意見，以維護權益。由於此案已進入司法程序，校方靜待司法審判結果。（編輯：謝雅竹）1090330