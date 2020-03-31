通姦罪是否除罪化 大法官上午言詞辯論

（中央社記者林長順台北31日電）中華民國刑法通姦罪是否除罪化，台灣苗栗地方法院法官日前向大法官聲請釋憲。大法官今天上午9時將在憲法法庭言詞辯論，邀聲請人、相關機關等出庭表示意見，開放民眾旁聽。

刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。

苗栗地院陳姓法官審理妨害婚姻案件，認為「通姦罪」有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。

參與言詞辯論除聲請法官，還包括法務部、司法院刑事廳代表、學者張文貞、李念祖、王皇玉、薛智仁、蔡聖偉與黃士軒等鑑定人，及法庭之友許幸惠、紀惠容等。

大法官日前公布爭點題綱，包括刑法第239條的立法目的為何？為保障何種法益或基本權利而設？因此限制或侵害人民何種基本權利？審查基準為何？

此外，刑法處罰婚外性行為手段，是否有助於目的達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？釋字第554號解釋有無變更解釋必要？

釋字第554號解釋指出，性行為自由，應受婚姻與家庭制度制約，通姦罪限制人民性行為自由，惟此為維護婚姻、家庭制度及社會生活秩序所必要。

司法院將在多媒體簡報室設延伸法庭，同步傳輸開庭實況影音，供民眾及媒體旁聽；法庭活動影音同步在司法院及大法官網站直播。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，旁聽席採座位分隔法，旁聽者間隔1公尺安排座席。憲法法庭及多媒體簡報室各核發民眾12席、記者12席。（編輯：李明宗）1090331