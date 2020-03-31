通姦罪是否除罪化 憲法法庭言詞辯論

中華民國刑法通姦罪是否除罪化，台灣苗栗地方法院法官日前向大法官聲請釋憲。大法官31日上午9時在憲法法庭言詞辯論，並開放民眾旁聽。因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，民眾旁聽席採梅花座，拉開間隔距離。中央社記者徐肇昌攝 109年3月31日

（中央社記者林長順台北31日電）大法官今天上午9時在憲法法庭言詞辯論中華民國刑法通姦罪是否除罪化，近3年前司改國是會議第5分組第6次會議曾決議通姦除罪化，建議廢通姦罪，以免造成壓迫女性實質不平等。

刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同；台灣苗栗地方法院法官日前審理妨害家庭案，認為通姦罪有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。

總統府司法改革國是會議第5分組第6次會議民國106年5月18日決議，建議廢止通姦罪，如果無法立即廢止，應即刪除刑事訴訟法第239條但書規定，回歸刑訴法告訴不可分原則適用。

刑訴法第239條規定，告訴乃論之罪，對共犯之一人告訴或撤回告訴者，效力及於其他共犯。但刑法第239條之罪，對配偶撤回告訴者，效力不及於相姦人。

第5分組委員認為，通姦罪於性別平權意識尚未發展、台灣性平法制多有缺漏的年代，有保護弱勢配偶功能，但台灣現今已有家庭暴力防治法與性侵害防治法，於民法親屬編內，夫妻財產制、離婚有責與破綻主義、子女監護，都已符合性別主流化標準，以子女最佳利益為親權行使依歸。

以國家刑罰權介入私人關係通姦罪，委員們認為目前存在正當性已屬薄弱。

第5分組委員也說，與通姦罪有關的刑訴法但書，為「告訴不可分」原則的例外規定，配偶得僅對通姦的配偶撤告，卻不及於相姦人，違反刑訴原則，造成通姦罪實體受刑人數女性遠高於男性，造成壓迫女性的實質不平等。

委員們說，據實際案例，有主張受性侵的告訴人，在性侵案件證據不足無法定罪，卻反遭被告配偶提告通姦有罪確定，導致「實務上常見性侵害被害人因恐遭行為人配偶提告通姦，而不敢舉發或告訴遭性侵害事實」，影響性自主權保障與被害人告訴權行使。（編輯：李明宗）1090331

中華民國刑法通姦罪是否除罪化，台灣苗栗地方法院法官日前向大法官聲請釋憲。大法官31日上午9時在憲法法庭言詞辯論，邀聲請人、相關機關等出庭表示意見，吸引新聞媒體到場關注。中央社記者徐肇昌攝 109年3月31日