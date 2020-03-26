民團籲大法官宣告刑法通姦罪違憲

（中央社記者林長順台北26日電）大法官將於31日針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論。包括婦女新知基金會等民間團體今天召開記者會，呼籲大法官宣告刑法通姦罪違憲，讓婚姻回歸民法，國家刑罰不要介入。

苗栗地方法院日前審理一件通姦案，向大法官聲請釋憲，大法官會議將於31日在憲法法庭召開言詞辯論庭，包括婦女新知基金會、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣性別平等教育協會等民間團體上午對此召開「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」記者會。

會中，婦女新知基金會董事長莊喬汝指出，每次提到廢除通姦罪讓非常多人感到焦慮，質疑婚姻如何保障、維持，但透過實務觀察發現，通姦罪的存在對於維護婚姻、家庭完整，絲毫沒有幫助。

她表示，許多外遇案件一開始會非常嚴重打擊婚姻，但走上刑事訴訟後，人的親密行為必須赤裸裸在法庭上被展開，夫妻之間僅存的最後一點點情份及信任感，就在此被壓垮。

莊喬汝說，通姦罪承載過多對婚姻錯誤的期待，原配以為抓到姦了，就可以取得監護權、取得夫妻財產，但事實上現行法律並非如此，當國家以刑事法律介入處罰後，反而阻礙一段有可能好好談的婚姻關係。

民團呼籲，政府與社會大眾應正視刑法通姦罪的存在並不能使婚姻更加美滿、幸福，外遇行為更是從未消失，反倒讓女性不成比例地受罰，導致性別不平等的效果。

婦女新知基金會等民間團體，分別就性別、法學、法律實務經驗、國際人權公約、非典型親密關係等角度撰寫法庭之友意見書，隨後一起遞交給大法官，並呼籲大法官宣告刑法通姦罪違憲，讓婚姻回歸民法。（編輯：戴光育）1090326