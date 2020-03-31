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通姦除罪化辯論
2017年司改國是會議第5分組第6次會議曾決議通姦除罪化，建議廢通姦罪，以免造成壓迫女性實質不平等，引起各界討論。2020年3月31日，大法官在憲法法庭言詞辯論中華民國刑法通姦罪是否除罪化。
通姦除罪化辯論
新聞專題
通姦除罪化辯論3/7

法務部：民調顯示逾8成民眾反對廢除通姦罪

最新更新：2020/03/31 11:36
大法官31日針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論。法務部檢察司主任檢察官林映姿指出，台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據民調顯示，反對廢除通姦罪者為85%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
大法官31日針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論。法務部檢察司主任檢察官林映姿指出，台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據民調顯示，反對廢除通姦罪者為85%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉世怡台北31日電）大法官今天針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論。法務部檢察司主任檢察官林映姿指出，台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據民調顯示，反對廢除通姦罪者為85%。

大法官會議今天在憲法法庭召開言詞辯論庭；刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。

林映姿告訴中央社記者，通姦罪的存廢問題，是社會重大關注的議題，且牽涉倫理價值問題，因此必須探究人民對此議題看法並廣納各界意見，目前台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，大多數民眾反對修法情形下，若立即修法廢除通姦罪，恐難為國人接受。

依據法務部提供資料，最近一次相關民調是4年前，將通姦應否除罪的議題，刊登於行政院國家發展委員會設置的公共政策網路參與平台，並同時刊載「通姦應否除罪化」公聽會會議紀錄及現行民、刑事法律規定，供民眾投票及表達意見，藉以蒐集及探究民意趨向，作為修法參考；總計參與投票人數1萬755人，反對廢除通姦罪者為85%。

此外，法務部6年前委託民意研究公司進行調查，先使民眾瞭解目前刑法、民法對於通姦行為的相關規定，詢問民眾對於廢除通姦罪的看法。調查結果顯示，77.3%民眾不贊成廢除通姦罪，即使在民法修正而有配套措施情形下，仍有將近7成民眾反對廢除通姦罪規定。

另外，民間團體的財團法人台灣民意基金會，3年前做過「通姦罪廢除」的民意調查，結果顯示，只有10%的人非常同意，16%的人還算同意，25.1%不太同意，44.3%一點也不同意，4.6%沒意見；也就是約有26%的人支持通姦除罪化，有高達69%的人反對（包含44%強烈反對）。

陳映姿指出，法務部刑法研究修正小組會議，曾在去年4月及5月間開會三次討論刑法第239條應否修正，會議中由法務部檢察司就本罪的立法沿革、學者意見、外國立法例、司法實務見解、統計資料、各界關於贊成與反對除罪的理由提出報告後，由委員就通姦罪存廢的問題進行討論。委員對此議題意見分歧而未獲一致共識。

陳映姿表示，通姦罪規定是廣大民眾所關切的自身權益存廢問題，法務部抱持謹慎態度，持續密切關注民意的變化，適時提出符合民意需求的修正法案。（編輯：李亨山）1090331

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