通姦除罪 聲請人：維護婚姻不應動用刑罰

大法官31日上午針對通姦罪釋憲案進行言詞辯論，聲請釋憲的法官認為，維護婚姻不應動用刑罰，而民事賠償有高度可替代性，希望大法官宣告通姦罪違憲。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者林長順台北31日電）大法官今天上午針對通姦罪釋憲案進行言詞辯論，聲請釋憲的法官認為，維護婚姻不應動用刑罰，刑罰無法確保夫妻性忠誠，而民事賠償有高度可替代性，希望大法官宣告通姦罪違憲。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」。苗栗地方法院一名陳姓法官審理妨害婚姻案件，認為「通姦罪」有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。大法官上午9時在憲法法庭進行言詞辯論。

除了刑法通姦罪是否違憲，刑事訴訟法第239條但書規定，告配偶通姦罪又撤告的話，效力不及於相姦人，也是這次言詞辯論的重點。

大法官近年來共受理18名法官及1名林姓男子聲請釋憲，今天有12名法官出席言詞辯論，其中4名法官代表陳述意見。刑法主管機關法務部由政務次長蔡碧仲帶隊出席、刑事訴訟法的主管機關則由刑事廳長彭幸鳴帶隊陳述意見。

大法官也邀請交通大學教授張文貞、東吳大學教授李念祖、台灣大學教授王皇玉、副教授薛智仁、台北大學教授蔡聖偉、中正大學副教授黃士軒擔任鑑定人；祥和文教基金會董事長許幸惠、勵馨基金會執行長紀惠容則受邀以「法庭之友」身分表示意見。

聲請法官吳志強指出，通姦行為並非動搖婚姻的唯一原因，沒有國家刑罰介入的必要，希望大法官對通姦罪宣告違憲。刑事訴訟法第239條但書部分，制度上設計必然導致國家刑罰運作上不公平、不平等，也會變相要求無意維持婚姻者，被迫維持假面夫妻關係。

法官何効鋼表示，通姦罪嚴重侵害個人隱私權，而通姦行為在法院實務上，與民事賠償有高度可替代性，民事賠償對通姦行為的嚇阻效果高於刑事懲罰。

法官張淵森指出，通姦罪存在目的可能在於維護家庭及善良風俗，以及避免配偶痛苦。法律可以讓人民自主結婚、離婚，不能以刑法恫嚇婚姻必須忠誠。

他表示，而婚姻中有許多痛苦存在，包括婆媳問題、子女教育、經濟問題等，性關係只是其中一種，一個人在婚姻中痛苦並不表示另一個人必須受到處罰，痛苦不應成為刑法處罰的理由。

法官林孟皇認為，國家不能只為滿足情緒而動用刑罰，刑罰無法確保夫妻性忠誠，只會加速破壞婚姻。

紀惠容表示，通姦罪是懲罰女性的條款，雖然很多案件起訴是男性多於女性，但定罪則是女性多於男性；通姦罪利用刑法來恐嚇外遇，現在社會不主張以體罰教育學生，卻用恐嚇的方式維持婚姻。

她說，目前先進的國家已沒有通姦罪，台灣還維持如此的法令，應該要好好檢討。此外，通姦罪介入家庭隱私權也違反國際人權公約。

司法院刑事廳認為，隨著時代變遷 ，人民越來越重視性自主權，認為人是性自主權的主體非客體，民法已足以保障配偶權，立法應與時俱進，「通姦罪無存在必要」。

針對刑訴法239條但書部分，刑事廳指出，根據統計資料，因通姦罪被起訴、判決有罪的女性多於男性，不利女性被告，性別因素影響仍然存在。

歷經3小時的言詞辯論，大法官許宗力諭知將於1個月內指定公告日解釋。（編輯：李亨山）1090331