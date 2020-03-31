法務部：維護婚姻家庭 通姦罪未違憲

（中央社記者劉世怡台北31日電）大法官今天針對刑法通姦罪是否違憲進行言詞辯論。法務部代表說，通姦罪立法目的在於夫妻間忠誠義務、維護婚姻及家庭，雖個人自由越趨開放，但仍須限縮，本罪並沒有違憲。

大法官會議今天在憲法法庭召開言詞辯論庭；刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。

法務部次長蔡碧仲表示，通姦罪立法目的在於夫妻相互間忠誠義務、維護婚姻及家庭制度，依釋字554號揭示，婚姻與家庭為社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障；婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度的存續與圓滿，自得制定相關規範，約束夫妻雙方互負忠誠義務。多數國家並未宣告通姦罪為違憲，而是廢除法條。

蔡碧仲說，個人自由越趨開放，這不可否認，但在婚姻制度裡，因不能分享而必須限縮；通姦罪中第三人好像是無辜的，但事實上通姦罪，如果沒有第三人相姦是不可能成立的，結婚者有義務去維護婚姻及家庭制度，也涉及到社會生活秩序，所以才有刑法239條的規定，對人民的性自由權跟隱私權，有適度限縮，且釋字554號在民國91年做出合憲解釋，認為與比例原則無違，至今18年，我國婚姻跟家庭制度並沒有崩解，應沒有變更解釋必要。

蔡碧仲指出，大家都知道婚姻的存在，不表示它一定會幸福，但婚姻的存在卻是社會安定的基石，即便幾十年的婚姻存在，彼此之間愛意已退，希望大法官能夠考量把這樣的一個難題，交由立法機關處理，不要枉顧七、八成的民意（反對廢除通姦罪），做出違憲解釋。

法庭之友、祥和文教基金會董事長許幸惠則說，當初立法把通姦罪放在刑法的妨害婚姻及家庭罪章裡，有特別的意義，人民應思考是否真能如聲請人所說的，把通姦罪抽離出來，只當成是兩個人的事情。

許幸惠表示，她主張通姦罪不是廢除的問題，現今情勢變更，同性結婚也是婚姻，所以應是由主管機關重新訂立通姦的定義，也把同婚納入，修法即可。

通姦罪侵害性自由部分，法務部綜合規劃司長林麗瑩表示，通姦罪本刑低刑度，提告為告訴乃論，且配有宥恕規定，實際侵害小，也符合比例原則；另主張刑事制裁會比民事訴訟，更有效達成保障婚姻制度。

大法官黃虹霞提問，法務部有無統計婚姻維持率，大法官謝銘洋提問，以美國有對女性相姦者不處罰為例，若刑法239條後段拿掉不處罰相姦者，這樣就不違憲了嗎。

法務部代表表示，婚姻維持率沒有統計，至於相姦者不處罰部分，可以考慮刑法研修。（編輯：方沛清）1090331