北巿夜店殺警案 警逮遭通緝董紹堂到案

針對北市夜店殺警案未到案而執行通緝的受刑人，台北市警察局成立專案小組查緝，偵查第五隊1日發現被判7個月的董紹堂（中）可能躲藏處所，南下高雄市將他緝獲到案，解送台北地檢署發監執行。（台北市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年4月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）針對北市夜店殺警案未到案而執行通緝的受刑人，台北市警察局成立專案小組查緝，被判7個月的董紹堂因拒不到案，刑事警察大隊昨天南下高雄逮人，解送台北地檢署發監執行。

喧騰一時的北市夜店殺警案，發生於民國103年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤等人於北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

其中，此案受刑人董紹堂（原名董玉堂）涉案時為現役軍人，他遭判7個月有期徒刑，因拒不到案執行，北檢於108年11月發布通緝在案。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，偵查第五隊昨天發現董紹堂可能躲藏處所，昨天南下高雄市將他緝獲到案。

根據警方調查了解，甫出獄不久的董紹堂因不想再入監服刑，遭通緝後為躲避警方查緝，從大台北居住地南下至高雄地區逃竄。

警方分析董紹堂的生活作息和交友狀況，運用偵查技巧推判出他可能藏匿處所，昨天下午2時許南下高雄市三民區鼎山街一帶埋伏，一見董紹堂現身就迅速上前逮捕。

董紹堂到案後供稱，對於涉案北市夜店殺警一事相當後悔，且後來生活也因此陷入困頓，未來出獄後盼重新學得一技之長和找工作，全案詢後解送北檢發監執行。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告做出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，曾威豪判刑10年、劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。（編輯：張銘坤）1090402