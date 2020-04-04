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橋頭桶屍比對出身分 警騎四出查訪交友狀況

最新更新：2020/04/04 11:46

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄捷運橋頭糖廠站前空地桶裝女屍案，在檢警查出死者是103年通報失蹤人口的鳳山林姓婦人後，讓案情有大幅進展。現正清查比對林婦交友、財務、手機通聯與藏屍塑膠桶出處。

今天警騎四出查訪，由於挖出桶屍地點隱密，不排除與下手兇嫌有地緣關係，警方公布林婦照片，希望民眾提供相關線索。檢警專案小組清查林婦被通報為失蹤人口後，在離家前、後的這6年來交友狀況、謀生情形，以及生前這段時間手機通聯紀錄、銀行金流狀況等列為偵查重點。

另外，裝屍體的橘色大型塑膠桶也是專案小組清查的重點。有關人員透露，這個橘色大型塑膠桶非一般家用，應是小吃店、餐飲店與菜市場等業者所慣用，因此塑膠桶出處也是查訪重點。

檢警解剖複驗死者發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折，四肢及身體等部位也有骨折或疑似出血等傷勢，是否為致命死因、死亡時間，以及體內有無毒物反應，已解剖採集檢體送驗，詳細成因待法務部法醫研究所鑑定，目前不便作出判定。

高捷橋頭糖廠站前一處私人空地雜草叢生，地主2日找來挖土機整地，挖破被埋藏在地下的一個醒目橘色大塑膠桶，挖土機司機赫見女屍露出桶外。轄區高雄市政府警察局岡山分局報請橋頭地檢署檢察官與法醫相驗，比對指紋查出是身高約160公分、61歲林姓婦人，林婦在103年因故離家，遭通報為失蹤協尋人口。（編輯：孫承武）1090404

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