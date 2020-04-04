我們夠用就好 父女集70片口罩贈警執勤防疫

基隆市40歲胡姓男子（右）與8歲女兒（中）3日將排隊買的口罩留下需用數量後，集70片口罩親手送到暖暖派出所，提供給第一線執勤警員使用，讓員警們窩心不已。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年4月4日

（中央社記者沈如峰基隆4日電）基隆市40歲胡姓男子與8歲女兒有感於武漢肺炎疫情嚴重，警方執勤時有風險，昨天將這陣子排隊買的口罩，留下需用數量後，集70片口罩送暖暖派出所警員執勤時防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，第一線警員每天都在高風險環境下執勤，口罩成為必要配備。

「警察叔叔辛苦了，出門記得要戴上口罩，注意安全也要小心」，昨天下午3時，8歲女童拉爸爸的手，靦腆走入派出所後，童言童語表達要送口罩給警方，頓時讓警員們窩心不已。

基隆市警察局第三分局暖暖派出所長徐永煌今天告訴中央社記者，轄區內胡姓男子每週都準時前往藥局排隊買家中成人與小孩口罩，特別感謝這對父女在自購口罩夠用下，還能慷慨捐贈防疫口罩，讓第一線執勤警員有更安心保護。

胡姓男子告訴警方，疫情尚未穩定，為避免家人遭感染風險，最近都不敢帶家人出遊。他與女兒近日在家中看到居家檢疫對象趴趴走相關新聞報導後，女兒提議把家中部分口罩提供警方使用，感謝警方防疫期間的辛苦。（編輯：李明宗）1090404